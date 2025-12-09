Joildo Santos RS: Um estado rachado em tijolo aparente, 400 mil gaúchos invisíveis nos mapas da cidade

No Rio Grande do Sul, mais de 400 mil pessoas vivem hoje em favelas e comunidades urbanas, espalhadas por 481 territórios em 53 municípios, numa geografia de exclusão que já alcança 3,8% da população estadual. Porto Alegre concentra a maior parte desses moradores e carrega, nas suas vilas, o retrato de um projeto urbano que nunca foi pensado para todos, apenas tolerado nas bordas. ​

Os dados do Censo 2022 mostram que, mesmo sem estar entre os estados com maior proporção de habitantes em favelas, o Rio Grande do Sul guarda disparidades de infraestrutura mais agudas que a média nacional, sobretudo em saneamento, mobilidade e arborização. Em muitos desses territórios, a enchente de 2024 apenas escancarou um quadro que já era de risco permanente: casas erguidas à revelia do poder público, longe dos serviços e perto dos impactos climáticos extremos. ​

Especialistas lembram que nada disso é sinônimo de “informalidade” no sentido romântico: é precariedade produzida por décadas de ausência de política urbana e de planejamento que enxergou essas áreas como problema a conter, nunca como cidade a integrar. Quando quase meio milhão de pessoas depende de gambiarras para acessar água, esgoto, transporte e áreas de lazer, o que está em jogo não é apenas estatística, mas o direito básico de existir com dignidade no mapa oficial do Estado. ​

Enquanto novos métodos de mapeamento refinam os números e dão nome a vilas antes invisíveis, moradores seguem cobrando o óbvio: oportunidade, escola, cultura, esporte, trabalho e uma calçada minimamente segura para as crianças brincarem. O desafio que se impõe ao poder público é sair da lógica da gestão da carência e assumir, com orçamento e prazo, que favela não é exceção: é parte estruturante das cidades gaúchas e precisa ser tratada como tal em qualquer conversa séria sobre futuro.

The post RS: Um estado rachado em tijolo aparente, 400 mil gaúchos invisíveis nos mapas da cidade first appeared on Espaço do Povo.