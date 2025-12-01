Gideão Idelfonso Qual é o papel das religiões?

Às vezes fico refletindo e questionando como seria se nascêssemos em outro país, por exemplo, sendo um chinês ou um garoto de uma tribo em algum país africano. Suponho, que teríamos uma visão de mundo diferente, adoraríamos outro deus ou deuses com a mesma fé que adoramos no que se acredita hoje nas nossas bolhas religiosas ocidentais.

Na passagem bíblica em êxodo 20:7 prega “não tomarás o nome de Deus em vão”, embora Deus ordene que seus semelhantes façam o bem… não parece que ao longo da história e, nos dias atuais, esse princípio tenha sido seguido totalmente à risca. As religiões foram responsáveis por inúmeras guerras e crimes cometidos contra a humanidade, católicos mandando judeus para fogueira nos tribunais inquisitórios, corpos se amontoavam nas cruzadas e nas catequizações pelas Américas por parte dos europeus.

Esse Deus misterioso que chamamos para resolver nossas inquietações sentimentais e mundanas ofertamos a nossa ignorância. A religião parece aos meus olhos conduzir a uma sociedade de regulamentos, decretos e conflitos baseados na força moral, disciplina, família tradicional, crenças que resultam em regras que desfavorecem o direito à liberdade, crenças que abominam mulheres que amam outras mulheres, que ditam e punem o nosso comportamento moral e desvirtuado nas labaredas de fogo no andar debaixo.

Nos dias atuais, principalmente nos porões da extrema direita política global cresceu uma militância adormecida que através de suas ganâncias e cegueiras morais incitam ódio e raiva às classes trabalhadoras, gays e nordestinas usando a crença religiosa como justificativa para seus atos e preconceitos em sociedade. A lei para amar o próximo parece que nunca decolou entre os protestantes x católicos, cristãos x mulcumanos e nessa ideia de diferença nasce a intolerância religiosa: o meu Deus que é o mesmo que o seu não concorda com seu comportamento, logo, você é um infiel.

Hoje quando temos problemas de estômago ou mentais não recorremos mais tanto aos deuses para nos curar, o homem se tornou parte do problema e da solução de tudo que acontece no mundo. Não são deuses que mandam chuva ou curam pragas, é a ciência e tecnologia que provém os resultados benéficos para a sociedade como um todo.

The post Qual é o papel das religiões? first appeared on Espaço do Povo.