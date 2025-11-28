“Nasci assim, vou morrer assim?” — será mesmo?
Evelin Santos
“Nasci assim, vou morrer assim?” — será mesmo?

Seu cérebro não recebeu um manual dizendo: “funcionar em modo fixo para sempre”.
Ele veio com um si stema flexível, em constante atualização.

E é aí que entra a neuroplasticidade:
a habilidade do cérebro de se transformar ao longo da vida.
Não é papo motivacional: é ciência.

Cada novo hábito, cada escolha diferente, cada pensamento reformulado é como abrir uma rota alternativa dentro da sua mente.
E quanto mais você repete o caminho novo, mais ele vira estrada principal.

Você pode ter nascido impulsivo…
mas pode aprender a pausar.
Você pode ter crescido ouvindo críticas…
mas pode aprender a se tratar melhor.
Você pode ter aprendido a fugir…
mas pode aprender a enfrentar.
O cérebro não é um destino.
É um território em construção.

E a frase “nasci assim” na neurociência soa assim:
“ainda não tentei aprender diferente.”
Porque mudança não é milagre
é repetição com consciência.

E sim…
mudar dá trabalho.
Mas continuar igual também dá.
Só que um adoece…
e o outro liberta.

Agora a pergunta é:
o que você está disposto(a) a aprender de novo hoje?

Porque toda mudança começa com um novo aprendizado.
E aprender… é a forma mais sofisticada de se reinventar.

The post “Nasci assim, vou morrer assim?” — será mesmo? first appeared on Espaço do Povo.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/parceiros/espaco-do-povo/2025-11-28/nasci-assim--vou-morrer-assim---sera-mesmo-.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes