Joildo Santos OCAS ONG recebe destaque em premiação internacional de sustentabilidade

A Solidaritas Perú anunciou a realização do Evento de Reconhecimento ao Liderazgo Sostenible®️ 2025, marcado para o dia 25 de novembro, na Universidade Continental, em Lima (Peru). A iniciativa pretende valorizar líderes latino-americanos comprometidos com a sustentabilidade e divulgar projetos de impacto positivo que possam inspirar e ser replicados em outros contextos da região.

O encontro reunirá representantes do Brasil, Bolívia, Colômbia, Guatemala e Peru. Um dos destaques será o painel internacional “Ideias que transformam territórios: Liderança Sustentável na América Latina”, com a participação de Renato Rosas (ONG OCAS – Brasil), Joaquín Navia (Ecovida – Colômbia), Antonio Camposeco (Yax Transforma – Guatemala), Carolina Descarpontriez (Jekuaá – Bolívia) e Eddy Ormeño (Solidaritas Perú).

A programação inclui a apresentação dos resultados do Festival Juvenil por la Sostenibilidad Latam 2025, que mobilizou mais de 500 jovens, além da exposição dos programas Innova Indígena e Liderazgo Sostenible®️. Também está previsto o encerramento do curso “Restauración de bosques, sostenibilidad e innovación social”, promovido pela Red Ceiba Latam em parceria com o Instituto de Investigación Forestal da Universidade de Sopron, na Hungria.

Durante o evento, será entregue o prêmio “Colibrí del Liderazgo Sostenible®️”, que simboliza a preservação ambiental e o impacto triplo — social, ambiental e econômico. Entre os reconhecidos estão Nutri H (Peru), Yax Transforma (Guatemala), Corporación Ecovida (Colômbia), ONG OCAS (Brasil) e Jekuaá: Bosque Escuela (Bolívia).

Novos nomes também passarão a integrar a rede latino-americana de lideranças sustentáveis, ao lado de figuras de destaque como o cientista brasileiro Carlos Nobre, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2007.

Organizado pela Solidaritas Perú, o evento conta com o apoio da Universidade Continental, Cementos Pacasmayo e Red Ceiba Latam. A participação da OCAS e de Renato Rosas é considerada um marco de integração amazônica e reconhecimento internacional ao trabalho socioambiental desenvolvido no Brasil.

