Anderson Jedai é homenageado pela Câmara de Duque de Caxias

O comunicador e produtor cultural Anderson Gonçalves Vieira, conhecido como Jedai, recebeu a Medalha Francisco Carlos Maciel, concedida pela Câmara Municipal de Duque de Caxias a personalidades que se destacam por sua contribuição ao cenário cultural e social.

Com uma trajetória marcada por superação, criatividade e compromisso com a cultura popular, Jedai se consolidou como um dos nomes da comunicação e do marketing cultural do Rio de Janeiro, promovendo ações que inspiram e transformam comunidades. Tendo participações como roteirista, diretor e produtor de séries, filmes e outros conteúdos, tendo a favela como pauta.

A homenagem, entregue pela vereadora Fernanda Costa, reconhece o papel essencial de Jedai na valorização da cultura, da educação e da identidade local.

