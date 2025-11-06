Leonardo Almeida Senado aprova isenção de imposto de renda para salários até R$ 5 Mil

Em um movimento de grande impacto social e econômico, o Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (05/11/2025) o Projeto de Lei (PL) 1.087/2025 , que isenta do Imposto de Renda (IR) Pessoas Físicas com rendimento mensal de até R$ 5.000. A medida, que segue para sanção presidencial, tem o potencial de beneficiar cerca de 25 milhões de brasileiros.

A proposta, aprovada por unanimidade, visa promover maior justiça tributária e injetar recursos na economia. Além da isenção total para a faixa de R$ 5 mil, o texto prevê redução proporcional do imposto para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350,00.

Para compensar a perda de arrecadação, o PL estabelece a tributação mínima de altas rendas , incidindo sobre lucros e dividendos. A taxação será progressiva para rendimentos anuais acima de R$ 600 mil, com alíquotas que podem chegar a 10%. Segundo o governo, a expectativa é que essa taxação ajude a cobrir a renúncia fiscal e corrija distorções históricas, onde os mais ricos, em alguns casos, pagavam alíquotas efetivas menores que a classe média.

O novo teto de isenção deve entrar em vigor já em janeiro de 2026.

The post Senado aprova isenção de imposto de renda para salários até R$ 5 Mil first appeared on Espaço do Povo.