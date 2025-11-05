Leonardo Almeida IBGE: número de casais com união informal ultrapassa casados no civil e religioso

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados que confirmam uma significativa transformação social no país: pela primeira vez, a união consensual – popularmente conhecida como “juntados” – ultrapassou o número de casamentos civis e religiosos no Brasil.

O levantamento aponta que a união informal é mais frequente entre jovens (até 39 anos), representando 56,2% das pessoas unidas nessa faixa etária em 2022. O casamento formal, por outro lado, ainda predomina entre aqueles com 40 anos ou mais (76,3%).

A análise do perfil demográfico revela tendências claras:

Renda: A união consensual é maior em condições socioeconômicas mais precárias.

A união consensual é maior em condições socioeconômicas mais precárias. Cor/Raça: É predominante nas populações indígena, preta e parda .

É predominante nas populações . Religião: É a principal escolha para aqueles sem religião.

Essa mudança indica uma maior flexibilidade e desapego às formalidades tradicionais, refletindo transformações culturais e socioeconômicas no modelo de família brasileira. A idade média para a primeira união também subiu, de 24,2 anos em 2000 para 25 anos em 2022.

