Joildo Santos Estudo revela: Netflix conquista a preferência nas favelas

Pesquisa aponta que plataforma é vista como a de maior qualidade e conexão cultural, superando o YouTube em lembrança.

Uma nova pesquisa, chamada “Tracking das Favelas”, revelou uma importante mudança no consumo de mídia dentro das comunidades brasileiras. O estudo, conduzido pela NÓS Inteligência, mostra que a Netflix ultrapassou o YouTube e se tornou a plataforma de streaming mais lembrada (awareness) e preferida pelos moradores.

Apesar de o YouTube ainda ser o mais recomendado e ter uma presença maior no dia a dia das pessoas, a Netflix lidera quando a pergunta é sobre qualidade (49,4%), confiança (41,2%) e intenção de assinar o serviço. O YouTube, por sua vez, é visto como o serviço mais acessível e “para todos” (50,2%), mantendo sua força na democratização do acesso ao conteúdo.

Segundo os analistas, a subida da Netflix está diretamente ligada à sua capacidade de criar uma conexão cultural e simbólica com o público. O investimento em produções nacionais que retratam a realidade da periferia, como a popular série “Sintonia”, ajudou a construir essa ponte e fortalecer a identificação dos moradores com a marca.

A pesquisa conclui que, nas favelas, o YouTube representa o acesso fácil e o hábito diário, enquanto a Netflix reflete o desejo por qualidade e por histórias que geram identificação. O estudo aponta que ganhará mais espaço quem conseguir unir um preço popular com esse significado cultural tão importante para a comunidade.

