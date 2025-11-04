Joildo Santos Avanço para a família: Câmara aprova aumento da licença-paternidade para 30 dias

Medida, que segue para o Senado, visa maior participação do pai nos cuidados com o bebê.

Uma importante vitória para os pais trabalhadores foi aprovada na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (4). Os deputados deram sinal verde para a proposta que aumenta a licença-paternidade dos atuais 5 dias para 30 dias corridos. A medida é vista como um passo essencial para fortalecer o vínculo familiar e a rede de apoio no nascimento de uma criança.

O aumento, no entanto, será gradual, para que empresas e trabalhadores possam se adaptar. O texto prevê que a licença suba para 10 dias assim que a lei for promulgada. Após dois anos, o prazo aumentará para 20 dias, e somente depois de quatro anos atingirá os 30 dias completos.

A proposta busca garantir que o pai tenha um papel mais ativo nos primeiros dias do bebê, dividindo as tarefas de cuidado que, historicamente, sobrecarregam as mulheres. Para a comunidade, isso significa mais apoio dentro de casa e um reforço na construção de uma sociedade com maior igualdade na divisão de tarefas.

Apesar da aprovação na Câmara, a mudança ainda precisa ser analisada e votada pelo Senado Federal para se tornar lei. A proposta foi defendida por deputados ligados às pautas sociais e celebrada por movimentos populares como uma conquista para a justiça social e o desenvolvimento infantil.

