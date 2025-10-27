Leonardo Almeida Após período de espera, estação Varginha da Linha 9 Esmeralda inicia operação integral

A Estação Varginha da Linha 9-Esmeralda da CPTM/ViaMobilidade iniciou sua operação em horário completo a partir do último sábado, 25 de outubro de 2025. A entrega da nova parada, que visa atender a área dos bairros Varginha, Vila Natal, Granja Nossa Senhora Aparecida e os jardins Maria Amália e Guanabara, finaliza um ciclo de obras iniciado em 2013.

A nova estação teve investimento de R$153 milhões pela CPTM, e será administrada pela Via MobilidadeA linha irá conectar o extremo sul da cidade de São Paulo à cidade de Osasco, com conexões às linhas 5 – Lilás e Amarela do Metrô, além da linha 8-DIamante da CPTM

A expansão da malha ferroviária na zona sul de São Paulo, que teve suas obras iniciadas em 2013, completou assim mais uma fase. A parada, localizada na ponta sul da linha, agora opera no período integral de funcionamento do sistema, das 4h à meia-noite, diariamente, com a cobrança de tarifa

Mobilidade e Estimativa de Passageiros

A nova Estação Varginha se estabelece como um ponto de conexão na expansão da malha metroferroviária no extremo sul da cidade de São Paulo. A demanda projetada para o terminal é de aproximadamente 50 mil usuários por dia útil. Este número indica uma alteração no padrão de deslocamento da região, anteriormente dependente de transportes por via rodoviária.

