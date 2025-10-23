Leonardo Almeida Fábrica de Cultura do Jardim São Luiz recebe o PerifaCon 2025 nos dias 25 e 26 de outubro

O universo geek e a cultura pop têm endereço certo para celebrar a diversidade e a potência criativa das periferias brasileiras. A PerifaCon , autodenominada a “maior convenção nerd das favelas”, chega à sua 5ª edição nos dias 25 e 26 de outubro, na Fábrica de Cultura Jardim São Luís , na zona sul de São Paulo, entrada gratuita.

O evento, que se consolidou como um movimento cultural, reforça seu papel como polo de diversidade e inclusão no mercado criativo. A expectativa é receber milhares de pessoas para dois dias repletos de painéis, games, quadrinhos, música e discussões cruciais sobre representatividade e empregabilidade.

Destaques da Programação

Na quinta edição da PerifaCon estão entreo os convidados:

Jovem Nerd: Alexandre Ottoni e Deive Pazos marcam presença para falar sobre o lançamento de “A Própria Carne”, o primeiro filme de terror nacional da dupla.

Alexandre Ottoni e Deive Pazos marcam presença para falar sobre o lançamento de “A Própria Carne”, o primeiro filme de terror nacional da dupla. Diva Depressão: Edu e Fih, apresentadores e criadores do canal, participam de um bate-papo sobre suas carreiras na internet e o impacto do humor na cultura pop.

Edu e Fih, apresentadores e criadores do canal, participam de um bate-papo sobre suas carreiras na internet e o impacto do humor na cultura pop. Animações em Destaque: O público poderá acompanhar discussões com a equipe da premiada animação “Irmão do Jorel” e um painel sobre a produção de “Batman Azteca” , que conta com a participação de profissionais brasileiros.

O público poderá acompanhar discussões com a equipe da premiada animação e um painel sobre a produção de , que conta com a participação de profissionais brasileiros. Turma da Mônica: A Maurício de Sousa Produções traz o universo de Mônica, Cebolinha e sua turma para perto da comunidade, celebrando a presença dos quadrinhos na vida periférica.

A Maurício de Sousa Produções traz o universo de Mônica, Cebolinha e sua turma para perto da comunidade, celebrando a presença dos quadrinhos na vida periférica. Séries Nacionais: A série “Vermelho e Sangue”, do Globoplay, também terá espaço para debater as produções fantásticas feitas no Brasil.

Mais que Entretenimento: Empregabilidade e Mercado Criativo

Um dos grandes pilares da PerifaCon é o impacto social e profissional. O evento conta com o espaço Perifa Emprega, que oferece palestras e debates focados em formação e introdução ao mercado de trabalho, com temas que vão desde inteligência artificial até oportunidades de negócio com o Sebrae. Estima-se que a convenção gere mais de mil empregos temporários, valorizando a economia local e fomentando carreiras dentro do universo geek e gamer.

“A PerifaCon compreende a potência da periferia e de sua cultura, buscando desmistificar a ideia de que um evento gratuito não pode acontecer em território periférico. Embora existam oportunidades de levar o evento para o centro, a PerifaCon, da forma como foi idealizada, só faz sentido na perife ria”, destaca Andreza Delgado, uma das idealizadoras do evento, ressaltando o compromisso de valorizar a produção e o consumo de cultura nas “beiradas da cidade”.

Além dos painéis, o público poderá conferir o tradicional Beco dos Artistas, com talentos emergentes e independentes, sessões de autógrafos, áreas de games, concursos de cosplay e diversas exposições, como a de quadrinhos “Narrativas Ancestrais nas Histórias em Quadrinhos”, de Hugo Canuto.

Serviço:

Data: Sábado e Domingo, 25 e 26 de outubro

Endereço: Fábrica de Cultura Jardim São Luís – Rua Antônio Ramos Rosa, 651, São Paulo

Ingressos Gratuitos, disponíveis para retirada online.

The post Fábrica de Cultura do Jardim São Luiz recebe o PerifaCon 2025 nos dias 25 e 26 de outubro first appeared on Espaço do Povo.