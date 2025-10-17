Leonardo Almeida Praça do Campo Limpo recebe Festa Sagito neste domingo (14)

Neste domingo, a Praça do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, recebe a Festa Sagito. E evento contará com atrações no som: Badsista, Bene, Didjie, Hadizinha Trovoada, B2b Akin Aka Joka, Pedro Athie, Vicx, Vinhodecereja, Majestade Babilonia e Mcs: Alicia Wess & Sodomita.

A festa é organizada pelo coletivo Sagito que se expressa através da arte, senso de comunidade e pela voracidade. A organização foca no uso da música como ferramenta principal para disseminar a diversidade de corpos e gerar identificação com pessoas pertecentes a diversas subculturas, gerando um espaço plural e único.

O coletivo contrói um dialogo com o território e promove um movimento cultural e artístico que revencia as diversas expressões periféricas. A iniciativa surgiu após os integrantes do grupo identificarem a ausência de espaços descentralizados que acolham o público considerado dissidente de raça, gênero e sexualidade.

Serviço:

Endereço: Praça do Campo Limpo / R. Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 – Jardim Bom Refugio, São Paulo – SP

Data e horário: 19 de outubro / 14h

Gratuito

