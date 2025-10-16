Leonardo Almeida Ondas de calor podem dobrar mortes na América Latina, alertam pesquisadores

Segundo estudo do projeto Mudanças Climáticas e Saúde Urbana na América Latina (Salurbal-Clima) , realizado entre 2017 e 2023, revela que o número de mortes causadas pelo calor na região pode mais que dobrar nos próximos 20 anos. Atualmente, o calor é responsável por cerca de 1% dos óbitos, mas essa taxa pode atingir 2,06% entre 2045 e 2054, considerando um aumento moderado da temperatura global (entre 1ºC e 3ºC).

A análise, que cobriu 326 cidades, destaca que o aumento da população idosa (acima de 65 anos) é um fator crucial, pois este grupo, juntamente com as pessoas mais pobres, é o mais vulnerável. Moradias precárias, falta de acesso a ar-condicionado e escassez de áreas verdes amplificam o risco.

“As pessoas idosas e as mais pobres são as que mais sofrem. Quem vive em áreas periféricas, em moradias precárias e sem acesso a ar-condicionado ou a espaços verdes terá mais dificuldade para enfrentar ondas de calor cada vez mais intensas. As mortes são apenas a ponta do iceberg. O calor extremo aumenta o risco de infartos, insuficiência cardíaca e outras complicações, especialmente em pessoas com doenças crônicas” , explica Nelson Gouveia, professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ( FMUSP), um dos autores do estudo.

O calor extremo não apenas mata, mas também eleva a incidência de infartos e insuficiência cardíaca. Para mitigar o problema, os pesquisadores recomendam a urgência na implementação de políticas de adaptação climática, como:

Adoção de sistemas de alerta precoce. Criação de corredores de ventilação urbana e mais áreas verdes. Estabelecimento de protocolos de saúde pública para atendimento prioritário a idosos.

The post Ondas de calor podem dobrar mortes na América Latina, alertam pesquisadores first appeared on Espaço do Povo.