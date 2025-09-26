Redação Espaço do Povo Cria Periferia abre inscrições para oficina de documentário no Barreiro

O Centro Cultural Urucuia, em Belo Horizonte, recebe a 3ª edição da oficina gratuita Cria Periferia, voltada à formação em Produção Cinematográfica de Documentário. As inscrições ficam abertas até 4 de outubro e a atividade prioriza moradores da periferia maiores de 18 anos.

Com carga horária de 60 horas, a oficina acontece entre 7 de outubro e 2 de dezembro, às terças e quintas-feiras, à noite. O curso combina teoria e prática, passando por todas as etapas de realização de um curta-metragem documental, com gravações previstas nos bairros do Barreiro.

Além de desenvolver habilidades técnicas, a iniciativa busca democratizar o acesso ao audiovisual e valorizar histórias das periferias. Para os organizadores, o projeto promove memória, identidade e pertencimento, dando visibilidade a narrativas que muitas vezes ficam fora das telas. O trabalho final terá até dez minutos e será construído coletivamente pelos participantes.

