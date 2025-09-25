FPF Academia abre inscrições gratuitas para o 3º Programa de Formação de Treinadoras
Redação Espaço do Povo
A FPF Academia, em parceria com a Petrobras, anunciou a abertura das inscrições para o 3º Programa de Formação de Treinadoras. O curso combina aulas on-line e prática em campo, acontecendo entre outubro e dezembro de 2025, com foco no desenvolvimento de mulheres que desejam atuar no futebol.

A iniciativa é totalmente gratuita e busca ampliar as oportunidades de formação qualificada no esporte. A seleção das participantes será feita por meio da análise de currículo, garantindo que as vagas contemplem candidatas com perfil adequado para aproveitar ao máximo a experiência de capacitação.

Inscreva-se aqui.

