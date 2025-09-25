Redação Espaço do Povo Edital “Sementes da Ancestralidade” apoia projetos de cultura afro-brasileira em todo o país

A Fundação Cultural Palmares lançou o edital Sementes da Ancestralidade , que vai selecionar 25 projetos voltados à promoção da cultura afro-brasileira em todas as regiões do Brasil. A iniciativa busca valorizar e fortalecer práticas culturais ligadas à ancestralidade negra, oferecendo apoio financeiro a pessoas físicas, MEIs, coletivos e instituições sem fins lucrativos.

Serão destinados R$ 16 mil para projetos individuais (pessoa física ou MEI, dois por região) e R$ 46 mil para coletivos e instituições (três por região). Dessa forma, o edital garante uma distribuição regionalizada dos recursos, ampliando as possibilidades de participação em diferentes contextos culturais.

As inscrições ficam abertas até o dia 6 de outubro, às 18h, pelo site da Prosas. O edital completo pode ser acessado no site da Liga Criativa, que também reúne outros editais disponíveis para quem atua no campo cultural.

