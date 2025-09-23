Redação Espaço do Povo Rapper Tato transforma luto em manifesto e lança EP sobre periferia, poluição e luta indígena

Aos 19 anos, o rapper Karyston Magalhães, conhecido como Tato, encontrou no rap uma forma de transformar dor pessoal em denúncia coletiva. Morador do bairro Tarumã, em Campo Grande, ele lançou o EP “Tato Agrokilla e a Desforra Cerratense” , inspirado na morte da avó, vítima de problemas respiratórios agravados pela poluição. O trabalho aborda desmatamento, desigualdade e resistência indígena em Mato Grosso do Sul.

Influenciado por Racionais, Criolo e Rashid, Tato traz em suas letras crônicas sociais e manifestos que resgatam memórias apagadas pela história oficial. O personagem central de seu EP, o Agrokilla, simboliza a vingança contra os impactos do agronegócio no cerrado, trazendo à tona figuras como Marçal de Souza, pouco lembradas no ensino formal.

Com trajetória no hip-hop desde criança, passando pelo break e pelo DJing antes de chegar ao microfone, Tato usa a música como forma de educação, denúncia e fortalecimento da identidade periférica. Para ele, o rap é instrumento de memória e resistência: “meu objetivo é devolver ao povo o que foi roubado da nossa história”.

