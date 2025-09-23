Redação Espaço do Povo Festival “A Cena Cênica” leva teatro gratuito às periferias do DF

O Festival A Cena Cênica está em cartaz no Distrito Federal, levando espetáculos gratuitos para Ceilândia, Gama e Santa Maria. A iniciativa busca democratizar o acesso à cultura e valorizar artistas das regiões periféricas, mostrando que a produção cultural vai muito além do Plano Piloto.

A programação, que segue até novembro, inclui peças de diferentes coletivos e companhias, com apresentações para todas as idades. Além de aproximar o público do teatro, o festival também fortalece a cena local, destacando talentos de cidades como Recanto das Emas e Planaltina.

Com uma agenda diversa, o projeto cria oportunidades de fruição cultural para comunidades que muitas vezes ficam à margem do circuito artístico, reforçando o papel do teatro como espaço de encontro, reflexão e pertencimento.

