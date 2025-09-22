50 Biblioteca em Paraisópolis celebra 104 anos da comunidade com programação gratuita

A biblioteca do Instituto Pró-Saber SP oferece atividades especiais que celebram a cultura e a história de Paraisópolis

Em comemoração aos 104 anos de Paraisópolis e aos 6 anos da biblioteca comunitária, o Instituto Pró-Saber SP oferece uma programação especial para as crianças e jovens da comunidade. As atividades, totalmente gratuitas, refletem sobre a cultura, identidade, literatura e a história local.

Paraisópolis é a maior comunidade de São Paulo e a 3ª maior do Brasil. Neste mês de setembro, o bairro completa 104 anos . A região, além de um comércio intenso que aquece a economia local, é marcada por iniciativas sociais que transformam o território pela cultura e educação. Entre elas está o Instituto Pró-Saber SP, que há mais de duas décadas desenvolve programas de leitura, brincadeira e protagonismo para crianças e jovens.

Em um país onde 6 em cada 10 brasileiros não têm o hábito de ler, o instituto se destaca por manter uma biblioteca infantojuvenil gratuita , aberta para toda a comunidade. O espaço registra uma média anual de mais de 30 mil empréstimos de livros e realiza atividades culturais recorrentes como contação de histórias e encontros com escritores renomados, como Itamar Vieira Júnior e Eva Furnari.

Programação Cultural em Paraisópolis

De 22 a 27 de setembro, a programação segue com eventos especiais, como a mesa sobre personalidades de Paraisópolis , atividades sobre como os jovens veem a comunidade e contações de histórias com Banzo. O encerramento tem como destaque a Festa de Aniversário de Paraisópolis , recheada de poesia e leitura.

Programação Detalhada:

22/09 (Segunda): Ciranda Literária e mesa de destaque com personalidades de Paraisópolis.

Ciranda Literária e mesa de destaque com personalidades de Paraisópolis. 23/09 (Terça): Ciranda Literária, roda de leitura e atividade em grupo sobre a visão das crianças sobre a comunidade.

Ciranda Literária, roda de leitura e atividade em grupo sobre a visão das crianças sobre a comunidade. 24/09 (Quarta): Contação de histórias com Banzo (às 10h e 15h).

Contação de histórias com Banzo (às 10h e 15h). 25/09 (Quinta): Jogo “Minhas Raízes”, conversa com uma moradora antiga e piquenique poético.

Jogo “Minhas Raízes”, conversa com uma moradora antiga e piquenique poético. 26/09 (Sexta): Poesias sobre o tema favela, Festa de Aniversário de Paraisópolis e Quiz Literário.

Poesias sobre o tema favela, Festa de Aniversário de Paraisópolis e Quiz Literário. 27/09 (Sábado): Jogos e leitura (10h às 15h).

Local: Biblioteca do Instituto Pró-Saber SP – Paraisópolis, São Paulo.

