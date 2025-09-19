Redação Espaço do Povo Mulheres da periferia podem inscrever projetos no edital “Elas Criam – Mulheres de Impacto”

O Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, em parceria com a Disney, abriu inscrições para o edital “Elas Criam – Mulheres de Impacto”, destinado a mulheres cis, trans e travestis de territórios periféricos da Grande São Paulo. O prazo vai até 15 de setembro e busca fortalecer a representatividade feminina nas produções audiovisuais.

Serão selecionados três projetos de curtas-metragens com temáticas sociais e de interesse coletivo. Cada proposta contemplada receberá R$ 60 mil, além de mentoria especializada da cineasta Kelly Castilho, acesso a equipamentos e uso dos estúdios da Usina Criar.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site do Instituto Criar (institutocriar.org). O edital é uma oportunidade de ampliar vozes femininas das periferias no audiovisual, estimulando narrativas potentes e transformadoras.