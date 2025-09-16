Redação Espaço do Povo Orquestra Criança Cidadã leva jovens do Recife a turnê internacional pela paz

A Orquestra Criança Cidadã, formada por jovens da periferia do Recife, realiza uma turnê internacional unindo músicos de países em guerra e regiões de vulnerabilidade social. O projeto, que nasceu como iniciativa de inclusão e formação cidadã por meio da música, promove os Concertos pela Paz na Ásia e no Vaticano, encerrando-se com uma apresentação para o Papa Leão XIV. A proposta busca sensibilizar o mundo diante da violência e reafirmar a arte como caminho de reconciliação e esperança.

O grupo conta com a participação de jovens do Brasil, Rússia, Ucrânia, Irã, Palestina, Israel, Coreia do Sul e Coreia do Norte, simbolizando um gesto concreto de resistência ao ódio e às divisões políticas. A trajetória da orquestra é fruto de uma rede de credibilidade construída ao longo dos anos, o que possibilitou parcerias internacionais e o reconhecimento do poder transformador da música.

Além da dimensão global, o projeto tem impacto direto na vida dos jovens brasileiros, em especial de comunidades do Recife e da Região Metropolitana. Muitos participantes encontraram na música novas perspectivas de futuro, disciplina e superação de adversidades. A turnê reforça a mensagem de que a paz é construída diariamente e que a arte pode ser um instrumento de mudança individual e coletiva.