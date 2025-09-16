Redação Espaço do Povo Inscrições abertas para 10ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia em SP

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo abriu inscrições para a 10ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia. A iniciativa oferece apoio financeiro a projetos culturais de coletivos e artistas que atuam há pelo menos três anos em áreas de vulnerabilidade social da cidade. As propostas podem ter duração de até 24 meses, e as inscrições ficam abertas até 26 de setembro de 2025.

O edital disponibiliza R$ 13,7 milhões para financiamento, com valores entre R$ 154 mil e R$ 462 mil por projeto. Podem participar coletivos formados por pelo menos três integrantes residentes em São Paulo, que comprovem atuação cultural contínua.

Entre as ações contempladas estão a manutenção de espaços culturais, produção e circulação de obras artísticas, processos de autoformação, arranjos produtivos locais e articulação de redes coletivas. O objetivo é fortalecer a cultura periférica e ampliar o acesso da população a iniciativas culturais diversas.

