Redação Espaço do Povo Incêndio em favela de Manila desabriga mais de 1.100 famílias, mas não deixa vítimas

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma favela no bairro de Tondo, em Manila, Filipinas, na noite de sábado (13), deixando mais de 1.100 famílias desabrigadas. Apesar da gravidade, não houve registro de mortes ou feridos. O fogo começou por volta das 20h e se espalhou rapidamente pelas residências.

As equipes do Departamento de Proteção contra Incêndios (BFP) e bombeiros voluntários trabalharam durante toda a noite, com dezenas de caminhões combatendo as chamas. O incêndio foi controlado na madrugada de domingo (14) e completamente extinto às 6h01, horário local. Famílias afetadas foram levadas para escolas que servem como abrigos temporários, enquanto autoridades organizam ações de apoio.

O episódio reforça as fragilidades do país na fiscalização de segurança contra incêndios. Em agosto, outro caso grave deixou 11 mortos após um prédio de cinco andares pegar fogo na Chinatown de Manila.