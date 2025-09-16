Exposição “Favela Negra” destaca resistência e potência cultural das periferias
Redação Espaço do Povo
A exposição Favela Negra apresenta uma maquete feita com materiais recicláveis que retrata o cotidiano, a luta e a resistência das periferias, especialmente através da cultura e do reggae. A obra valoriza a identidade negra e periférica, destacando a força comunitária e a importância da arte como instrumento de reflexão social.

O projeto busca dar visibilidade às vozes das favelas, mostrando a potência cultural que nasce nesses territórios. Além de promover o debate sobre inclusão e respeito, a mostra também reforça o papel transformador da arte ao aproximar diferentes públicos da realidade periférica.

A iniciativa é um convite à empatia e à valorização da cultura popular, reconhecendo a favela como espaço de resistência, criatividade e afirmação de identidade.

