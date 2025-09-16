Redação Espaço do Povo Circo Favela leva cultura, oficinas e espetáculo internacional às periferias de Goiânia

A segunda edição do Circo Favela – Festival Internacional de Circo Contemporâneo para a Periferia acontece em Goiânia de 18 a 20 de setembro, levando espetáculos, oficinas e bate-papos artísticos a regiões periféricas da cidade. O projeto visa ampliar o acesso à cultura, promover inclusão social e estimular o desenvolvimento artístico nas comunidades. A programação inclui grupos locais e uma parceria internacional com Portugal, apresentando o espetáculo “CHICo”.

O evento também oferece oficinas de iniciação às artes circenses com práticas de trapézio, lira acrobática, malabares e exercícios de solo, voltadas a estudantes da rede pública. Além de ensinar técnicas, as oficinas incentivam expressão artística, trabalho coletivo e superação de desafios. O festival busca ainda fortalecer redes entre escolas, coletivos e espaços culturais nas regiões Oeste, Sudeste, Vera Cruz, Jardim Novo Mundo e Parque Amazônia.

Nesta edição, o artista e professor Jonathan Sena lança o livro “O Que (Não) É Circo?” , que aborda circo tradicional e contemporâneo, promovendo reflexões sobre a nova fase da arte circense no Brasil. O festival encerra com bate-papos e apresentações, incluindo a participação de artistas locais e internacionais, consolidando o evento como espaço de cultura e diálogo social.