Joildo Santos G10 Favelas promove a 17ª Semana de Paraisópolis

Entre os dias 13 e 20 de setembro, Paraisópolis será palco da 17ª edição da Semana de

Paraisópolis, um dos eventos mais importantes da comunidade, que neste ano tem como

tema central a Comunicação. Serão oito dias de intensa programação cultural, social e

formativa, com atividades que envolvem música, dança, moda, literatura, esporte,

empreendedorismo, oficinas e painéis de debate.

Um dos grandes destaques desta edição é o lançamento do livro O Filho da Mudança,

escrito por Gilson Rodrigues, fundador do G10 Favelas e líder com foco em impacto social

positivo de forte ligação com Paraisópolis. A sessão de autógrafos acontece no dia 16/09,

às 10h, marcando um momento histórico para a favela e para o autor, que compartilha sua

trajetória de transformação pessoal e social.

A ‘semana’ começa no sábado (13), com o Esquenta Semana de Paraisópolis, em parceria

com a Copag, trazendo oficinas de grafite, jogos de tabuleiro, atividades artísticas, torneio

de truco e desafios esportivos para todas as idades.

Na segunda-feira (15), o Salão a Céu Aberto ganha destaque com serviços de beleza

gratuitos, exposição de moda e o Desfile Costurando Sonhos Brasil, valorizando o talento e

a criatividade da comunidade.

A programação segue com oficinas, palestras, apresentações culturais e momentos de

celebração:

• 16/09 (Terça-feira): além do lançamento do livro de Gilson, haverá workshop de

maquiagem, exibição do documentário “5 anos em 5 dias” e palestra sobre comunicação

com Gloria Vanique no TEDx FIA Business School Salon.

• 17/09 (Quarta-feira): painéis de audiovisual e linguagem com Fran Rodrigues, exibição de

documentários, além de apresentações culturais da comunidade.

• 18/09 (Quinta-feira): marketing de influência nas periferias, com painel da agência Cria

Brasil, seguido de apresentações de rap e balé.

• 19/09 (Sexta-feira): debates sobre sustentabilidade, desfile sustentável, formatura das

Fazendeiras Urbanas e a Batalha de Rima do Maria.

• 20/09 (Sábado): encerramento com o GastrôFavela – Boteco da Praça, que une feijoada e

música ao vivo.

Veja a programaçao completa no instagram do G10 Favelas