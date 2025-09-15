Joildo Santos “Caminhoneiros do Brasil” celebra os protagonistas das estradas durante a Semana de Paraisópolis

Livro, documentário e exposição fotográfica itinerante revelam a dimensão cultural e social da vida na estrada

“Na minha cidade eu vou a passeio, porque eu vivo nas cidades dos outros”. O breve relato de Marcelo Santana, caminhoneiro de Nova Iguaçu, define a essência de um projeto inédito, lançado neste mês de setembro no país – “Caminhoneiros do Brasil”.

Responsáveis por mais de 60% do transporte de cargas no Brasil, segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), os caminhoneiros enfrentam rotinas desafiadoras que envolvem longas jornadas de trabalho – em média 11 horas diárias – e riscos constantes nas estradas. Para registrar e valorizar essas trajetórias, nasceu o projeto “Caminhoneiros do Brasil”, uma realização da produtora cultural Barro de Chão com patrocínio dos Lubrificantes Mobil , viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura.

“Mais do que uma profissão, a vida dos caminhoneiros é uma jornada marcada por desafios, sacrifícios e histórias de superação que muitas vezes não chegam ao grande público e agora ganham rostos e vozes. Com o projeto Caminhoneiros do Brasil, buscamos dar visibilidade a esses protagonistas da estrada, registrando em imagens e relatos a dimensão humana e cultural de quem mantém o país em movimento”, declara o produtor cultural e curador do projeto Mauro Rossi, CEO da Barro de Chão.

A proposta se concretiza em três frentes: livro, documentário e exposição fotográfica itinerante, todos produzidos a partir de entrevistas com centenas de caminhoneiros de diferentes regiões do país. Os conteúdos estão disponíveis gratuitamente no canal oficial do projeto no YouTube.

“As imagens e relatos coletados revelam aspectos culturais, emocionais e humanos da estrada, mostrando que cada entrega vai muito além da carga transportada, carrega sonhos, sacrifícios e dedicação”, destaca Marília Goldschmidt, gerente executiva de marketing da Moove, empresa responsável pela produção e comercialização dos Lubrificantes Mobil .

Lançamento em Paraisópolis

O projeto será apresentado ao público pela primeira vez em 16 de setembro de 2025, no Pavilhão Social do G10 Favelas, em Paraisópolis, São Paulo. O local foi escolhido por sua relevância como polo de mobilização comunitária e cultural.

Na sequência, no dia 18 de setembro, o lançamento nacional reunirá centenas de caminhoneiros no Posto Graal (Rodovia dos Bandeirantes, Jundiaí-SP), em um evento que contará com a presença de comunicadores populares do setor, como Paula Toco e Pedro Trucão, jornalista referência com mais de 50 anos de atuação e embaixador da Mobil.

Exposição itinerante

Após as primeiras apresentações, o projeto segue viagem por diferentes estados brasileiros em 2025, levando ao público uma experiência imersiva sobre o cotidiano dos caminhoneiros e reforçando a mensagem de que cada quilômetro rodado é também um pedaço da história do Brasil.

Projeto “Caminhoneiros do Brasil” – Livro, Documentário e Exposição Fotográfica Itinerante

Produção: Barro de Chão

Patrocínio: Lubrificantes Mobil

Viabilização: Lei de Incentivo à Cultura – Ministério da Cultura

Acesso gratuito ao livro: Canal Caminhoneiros do Brasil no YouTube