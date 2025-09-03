1 Itamaraty disponibiliza acervo digital sobre o tráfico negreiro no século XIX

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Museu Histórico e Diplomático e do Arquivo Histórico do Itamaraty, finalizou a digitalização de um acervo inédito sobre o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. O material reúne quase 26 mil páginas referentes a cerca de 160 navios negreiros interceptados e julgados por uma comissão mista internacional sediada em Serra Leoa entre 1815 e meados do século XIX.

Os documentos registram detalhes das condições dos navios e das estratégias políticas e jurídicas utilizadas na tentativa de legitimar o comércio de pessoas escravizadas. São fontes valiosas para estudos em História, Direito, Relações Internacionais, Memória Social e Direitos Humanos, oferecendo uma nova perspectiva sobre o período escravocrata e os esforços internacionais para combatê-lo.

A iniciativa visa preservar a memória histórica, ampliar o acesso público e incentivar novas pesquisas sobre o tema. O acervo está disponível gratuitamente para consulta na plataforma Itamaraty Digital.