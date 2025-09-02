CULTSP PRO 2025 abre inscrições para cursos gratuitos na área cultural em São Paulo
Redação Espaço do Povo
O programa CULTSP PRO 2025 está com inscrições abertas para seus cursos gratuitos em São Paulo. Voltadas para pessoas a partir de 16 anos, as formações abrangem áreas do setor cultural e criativo, sendo ideais tanto para iniciantes quanto para profissionais que desejam se aperfeiçoar.

As aulas serão oferecidas em formatos presencial, híbrido e online, com certificação ao final. As inscrições vão até o dia 14 de setembro e as vagas são limitadas. É uma oportunidade acessível para quem deseja se qualificar gratuitamente e atuar no universo da cultura com mais preparo e conhecimento.

