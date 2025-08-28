Manas em Produção: curso gratuito fortalece mulheres na produção cultural
Redação Espaço do Povo
Manas em Produção: curso gratuito fortalece mulheres na produção cultural

O projeto Manas em Produção abre inscrições para seu curso gratuito e online, voltado para fortalecer mulheres na área da produção cultural. Todas as aulas contam com certificado e interpretação em LIBRAS, garantindo acessibilidade e inclusão.

O conteúdo aborda desde a elaboração de projetos e leis de incentivo até direção artística, produção de eventos e práticas para ampliar a diversidade no setor cultural. A proposta é capacitar mulheres para ocuparem novos espaços e se tornarem protagonistas na cena cultural.

As inscrições já estão abertas e as interessadas podem garantir a vaga de forma simples e rápida. Uma oportunidade de formação que une aprendizado, rede de apoio e transformação social.

