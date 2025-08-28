Redação Espaço do Povo FGV abre curso gratuito de Marketing Digital

A Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) abriu inscrições para a 6ª turma do curso gratuito Marketing Digital & Inteligência Artificial, destinado a jovens de 18 a 28 anos das periferias de São Paulo e Grande São Paulo. O curso é presencial, com certificado da instituição, e busca ampliar a empregabilidade de jovens no mercado de marketing digital.

A iniciativa é fruto de parceria entre a Agência F2F, o Centro de Estudos em Marketing Digital e a Coordenadoria de Diversidade da FGV-EAESP. Para participar, é necessário ter ensino médio completo, interesse na área e passar pelo processo seletivo.

As aulas acontecerão nos dias 06, 13, 20 e 27 de setembro de 2025, sempre das 9h às 16h, no campus da FGV em São Paulo. As inscrições vão até 1º de setembro de 2025, sendo esta a última semana para garantir a vaga.

Inscreva-se aqui