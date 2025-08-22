Leonardo Almeida 22 de agosto: Dia do Folclore Brasileiro

Nesta sexta-feira (22), celebra-se o Dia do Folclore Brasileiro, a data tem o objetivo de preservar a cultura popular brasileira, além de incentivar os estudos e preservar os acervos sobre o folclore nacional, incluindo, lendas, danças, músicas, provérbios e festa. A data foi oficializada em 1965, através de um decreto que reconhece a importância destas manifestações tradicionais que compõem a cultura brasileira.

Os personagens mais famosos são seres que vivem nas florestas, como Saci, Curupira, Mula-Sem-Cabeça, Boto-cor-de-rosa, Iara, Negrinho do Pastoreio. Porém, outras lendas também compõem o repertório de histórias do folclore brasileiro, principalmente as lendas de origem indifgena, como a lenda de Boiuna, Zaoris,Pirarucu,a história da mandioca, do Guaraná e o Anhangá.

No Brasil o folclore possui forte influência não somente de histórias indígenas, mas africanas e europeias, principalmente de Portugal. Nas danças folclóricas estão presentes os ritmos como o frevo, maracatu, baião, forró e a catira.