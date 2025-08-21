47 Defesa Civil alerta para fortes ventos e calor intenso em São Paulo

Nesta quarta-feira (20), a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta sobre fenômenos meteorológicos que deverão atingir o estado de São Paulo nesta semana. A população paulista deverá se manter alerta devido a chegada de ciclone extratropical que vem do sul do Brasil com rajadas de vento consideradas forte e muito forte. Durante a semana, os paulistas enfrentarão calor atípico devido a chegada do veranico, fenômeno que carrega baixa umidade, ar seco e altas temperaturas em todo estado de São Paulo.

Esse cenário pode provocar queda de árvores e galhos, destelhamento de construções, danos à rede elétrica e até dispersão de focos de incêndio em áreas de vegetação. No litoral, há previsão de forte agitação marítima, com riscos para embarcações e possíveis danos em estruturas próximas às praias. A Defesa Civil orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, mantenha distância de cabos elétricos rompidos e redobre a atenção em áreas abertas e rodovias.

O veranico pode durar de três a cinco dias, deve elevar as temperaturas a níveis próximos aos do verão, com máximas de 33°C em Bauru, 37°C em São José do Rio Preto e 31°C na capital paulista, cerca de 5°C acima da média para o período. Na capital paulista as temperaturas podem chegar até 33º. O veranico possui esse nome pois é considerado um breve estação quente em períodos mais frios do ano, trazendo dias secos, estiagem e temperatura acima da média.