Curta da periferia de Porto Alegre chega ao Festival de Gramado com voz 100% negra

O curta-metragem Aconteceu à Luz da Lua , produzido no Morro da Cruz, zona leste de Porto Alegre, foi indicado ao Festival de Gramado na categoria nacional de curtas. A obra é fruto de um projeto coletivo, com equipe e elenco 100% negra e periférica, que oferece uma narrativa autêntica da realidade vivida nas vilas da capital gaúcha, rompendo com estereótipos comuns do audiovisual brasileiro.

A história acompanha dois jovens da periferia, Wellington e Willian, em suas jornadas em busca de um futuro melhor, enfrentando desafios sociais e emocionais. A direção é de Crystom Afronário, jovem cineasta que se inspirou em filmes como Cidade de Deus e Boyz n the Hood , e que traduziu sua própria vivência no roteiro e na construção dos personagens. Com apoio da universidade e de professores, Crystom reuniu talentos locais e promoveu uma verdadeira celebração da arte nas favelas.

Além de ser um marco artístico, o filme homenageia vítimas da violência nas periferias, com nomes e histórias reais incluídos no roteiro. Viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, o curta será exibido no Festival de Gramado no dia 19 de agosto, levando para um dos principais palcos do cinema nacional a potência criativa da juventude negra e periférica de Porto Alegre.