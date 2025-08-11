S Bloco do Beco inaugura escadão que eterniza o Maracatu como tecnologia social no Jardim Ibirapuera

No próximo dia 14 de agosto, o Jardim Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, celebra mais

uma conquista coletiva: a inauguração do Escadão Galeria – Maracatu, uma obra urbana

que eterniza mais de duas décadas de história do Maracatu como ferramenta de

transformação social no território. A escadaria, revestida por mosaicos artísticos e

intervenções visuais, é uma homenagem ao grupo Baque Atitude e à força da cultura

popular como eixo de educação, cidadania e pertencimento.

A intervenção é fruto do projeto Escadão Galeria, realizado pelo Bloco do Beco, e marca o

fechamento simbólico da pesquisa “Percepções de Impacto das Práticas de Maracatu no

Jardim Ibirapuera”, conduzida pelo Observatório Ibira30. O estudo revela como o

Maracatu deixou de ser apenas uma oficina de percussão para se consolidar como uma

tecnologia social, transformando a vida de centenas de crianças, jovens e famílias ao

longo dos anos.

A noite de celebração contará com uma programação cultural potente e gratuita para toda a

comunidade:

Programação da Inauguração – Escadão Galeria | Maracatu

Data: 14 de agosto (quarta-feira)

Horário: A partir das 18h

Local: Rua Bento Barroso Pereira, 288 – Jardim Ibirapuera – SP

Entrada gratuita● 18h | Início das atividades● 19h | Apresentações com convidades especiais● 19h45 | Exibição de mini doc + processo de curadoria com Carolina Itzá● 20h15 | Homenagem ao grupo Baque Atitude● 20h45 | Cortejo de Maracatu até o escadão● 21h30 | Encerramento

Além de celebrar a memória e a continuidade da cultura afro-brasileira no bairro, o escadão

reafirma o compromisso da comunidade com o fortalecimento das juventudes, o combate ao

racismo e a valorização dos saberes populares.