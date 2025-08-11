Bloco do Beco inaugura escadão que eterniza o Maracatu como tecnologia social no Jardim Ibirapuera

No próximo dia 14 de agosto, o Jardim Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, celebra mais
uma conquista coletiva: a inauguração do Escadão Galeria – Maracatu, uma obra urbana
que eterniza mais de duas décadas de história do Maracatu como ferramenta de
transformação social no território. A escadaria, revestida por mosaicos artísticos e
intervenções visuais, é uma homenagem ao grupo Baque Atitude e à força da cultura
popular como eixo de educação, cidadania e pertencimento.
A intervenção é fruto do projeto Escadão Galeria, realizado pelo Bloco do Beco, e marca o
fechamento simbólico da pesquisa “Percepções de Impacto das Práticas de Maracatu no
Jardim Ibirapuera”, conduzida pelo Observatório Ibira30. O estudo revela como o
Maracatu deixou de ser apenas uma oficina de percussão para se consolidar como uma
tecnologia social, transformando a vida de centenas de crianças, jovens e famílias ao
longo dos anos.
A noite de celebração contará com uma programação cultural potente e gratuita para toda a
comunidade:
Programação da Inauguração – Escadão Galeria | Maracatu
Data: 14 de agosto (quarta-feira)
Horário: A partir das 18h
Local: Rua Bento Barroso Pereira, 288 – Jardim Ibirapuera – SP
● 18h | Início das atividades
● 19h | Apresentações com convidades especiais
● 19h45 | Exibição de mini doc + processo de curadoria com Carolina Itzá
● 20h15 | Homenagem ao grupo Baque Atitude
● 20h45 | Cortejo de Maracatu até o escadão
● 21h30 | Encerramento
Além de celebrar a memória e a continuidade da cultura afro-brasileira no bairro, o escadão
reafirma o compromisso da comunidade com o fortalecimento das juventudes, o combate ao
racismo e a valorização dos saberes populares.