Morre o cantor e compositor Arlindo Cruz aos 66 anos

Nesta sexta-feira (8), morreu o cantor e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos. A informação foi confirmada pela esposa do artista, Babi Cruz. Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em 2017, desde então lidava com as sequelas da doença, passando por várias internações, o artista faleceu no hospital Barra D´Or, na zona oeste do Rio de Janeiro. Arlindo, que fez parte do grupo de samba Fundo de Quintal, possui 550 músicas de sua autoria gravadas.

Nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, Arlindo Domingos da Cruz Filho era um dos cantores de samba mais conhecidos no Brasil. Ele era apelidado por admiradores e amigos de “o sambista perfeito”. Além de escrever e cantar, Arlindo ficou famoso por tocar cavaquinho e banjo. Ganhou o primeiro cavaquinho aos 7 anos. Aos 12, começou a tocar músicas “de ouvido” e aprendeu violão ao lado do irmão Acyr Marques.

Segundo o site oficial do sambista, Arlindo Cruz tem mais de 550 músicas gravadas por vários artistas. Nos anos 90, ele se dedicou ainda às eliminatórias de sambas enredos do Império Serrano, sua escola de coração. A primeira vitória do compositor com um enredo na agremiação foi em 1996, no enredo “E verás que um filho teu não foge à luta”. Emplacou ainda um samba também no carnaval seguinte, em 1999. Depois, também teve sambas escolhidos em 2001, 2003, 2006 e 2007. Ele foi enredo da escola em 2023.