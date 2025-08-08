Redação Espaço do Povo FACUV transforma Valéria em palco de arte, memória e resistência jovem

No dia 9 de agosto, a Escola Paulo VI, em Valéria, periferia de Salvador, sediará a primeira edição do Festival de Arte e Cultura de Valéria (FACUV), um evento gratuito que valoriza o protagonismo da juventude periférica por meio de expressões artísticas e ações de mobilização social. Idealizado pelo Coletivo Beco da Memória, o festival busca fortalecer a identidade negra, a educação popular e a arte como instrumentos de transformação social.

A programação inclui performances poéticas, pocket shows, batalhas de MCs, apresentações de dança e outras manifestações culturais de jovens de Valéria e convidados de diferentes comunidades de Salvador. Além do entretenimento, o FACUV será um espaço de diálogo sobre os desafios da juventude negra e periférica em um cenário de desigualdade social e cultural.

O festival é realizado em parceria com a CIPÓ – Comunicação Interativa, por meio do Projeto LabCIPÓ, e conta com apoio da Lei Paulo Gustavo, via Secretaria de Cultura da Bahia. O Coletivo Beco da Memória, formado em 2023, reforça que o FACUV não é apenas um evento, mas uma afirmação de que Valéria é arte, memória e vida pulsante.