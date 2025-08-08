Redação Espaço do Povo Circo-teatro leva arte e formação para jovens da periferia de Campinas

Campinas abriu inscrições para a oficina gratuita Palhaçadas Malabarísticas , destinada a crianças, adolescentes e jovens da Vila Padre Manoel da Nóbrega e região. Idealizada pelo palhaço e pesquisador Victor Dessô, a atividade começa em 12 de agosto no Instituto Baobá de Cultura e Arte e terá duração de seis meses. O projeto é uma contrapartida da Escola Livre de Palhaços (Eslipa) do Rio de Janeiro, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e financiamento do Edital Municipal de Oficinas Culturais de Campinas.

Serão 20 vagas para encontros às terças e quintas-feiras, das 16h às 18h, entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, totalizando 120 horas de formação. A programação inclui também um Treinão de Malabares na Praça Maria Mãe do Povo e o espetáculo coletivo “Roda de Palhaçaria com Alunos”, aberto ao público na Casa de Cultura Ibaô.

A oficina é organizada pela Escancara Coletiva, grupo artístico de Campinas criado em 2023 que atua em territórios periféricos com foco em improvisação, circo e palhaçaria. A metodologia valoriza práticas colaborativas, uso de materiais recicláveis e técnicas aprendidas na Eslipa, incentivando a criação artística desde o início do processo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de agosto, por meio do site da Prefeitura de Campinas.