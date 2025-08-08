Redação Espaço do Povo Cinema e cultura ocupam a periferia de Ribeirão das Neves em semana de festival

De 11 a 17 de agosto, Ribeirão das Neves recebe a 2ª edição do Festival de Cinema, com programação gratuita que inclui oficinas, exibições e debates com profissionais do audiovisual. O evento se destaca pela descentralização, levando o cinema a diferentes regiões da cidade, como Casa Semifusa, Cine Teatro Popular, Instituto Origem e espaços culturais comunitários.

A programação oferece oficinas práticas de edição, direção de fotografia e realização de curtas, além de mostras de filmes nacionais e rodas de conversa com cineastas e atores premiados, como Cícero Lucas e Eliseu Gomez. Telões com pipoca e refrigerante no Parque Ecológico garantem sessões abertas e acolhedoras para todos os públicos.

Organizado pelo Coletivo Semifusa, o festival busca democratizar o acesso à sétima arte, fomentar a produção local e transformar Ribeirão das Neves em referência cultural, revelando talentos da periferia e criando oportunidades de formação e diálogo sobre o audiovisual.

Mais informações no site coletivosemifusa.org