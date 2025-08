Joildo Santos Fausto Filho, do G10 Favelas, toma posse no Conselhão da Presidência

Fausto Filho, presidente nacional do G10 Favelas, será empossado nesta terça-feira, 5 de agosto, como novo membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República — o “Conselhão”. A cerimônia acontece no Palácio Itamaraty, em Brasília, com a presença do presidente da República, ministros e representantes da sociedade civil.

A nomeação marca um momento simbólico para a inclusão das favelas em espaços de formulação de políticas públicas. O Conselhão reúne lideranças de diversos setores para discutir estratégias e apresentar propostas que contribuam para um desenvolvimento mais justo, plural e sustentável no país.

No comando do G10 Favelas desde junho, Fausto Filho tem se destacado por iniciativas voltadas ao empreendedorismo comunitário, geração de renda e fortalecimento da economia nas periferias. Sua entrada no colegiado é vista como reconhecimento do trabalho feito nas bases e da necessidade de ouvir quem vive diariamente os desafios das comunidades.

“Estar no Conselhão é mais do que uma conquista pessoal, é uma conquista coletiva. É a favela ocupando espaços de poder, trazendo propostas e mostrando que temos soluções. Precisamos ser ouvidos nas decisões que impactam nosso futuro”, afirmou Fausto.

Com a nomeação, o G10 Favelas reforça seu compromisso de levar as demandas das periferias ao centro do debate nacional, fortalecendo a representatividade das comunidades no cenário político e econômico do país.