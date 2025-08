44 Dia 06 de agosto, comemora-se o Dia do Rap Nacional

Nesta quarta-feira (6), celebra-se o Dia do Rap Nacional, a data busca reforçar a importância da música para a cultura brasileira. A data reconhece a força do rap enquanto ferramenta de expressão e conscientização social no Brasil. Embora o gênero tenha nascido nos Estados Unidos, no Brasil, o rap se consolidou como uma forma de denunciar as injustiças sociais vividas nas periferias, potencializando as vozes de pessoas frequentemente marginalizadas e silenciadas.

A história do rap no Brasil começou durante a década de 1980, principalmente em São Paulo. Através da cultura hip-hop, o rap, juntamente com os outros elementos, break dance, grafite, MC e DJ, o gênero musical ganhou força através dos seus fãs nas ruas da cidade de São Paulo e consequentemente o Brasil inteiro no decorrer dos anos.

O primeiro disco de rap foi lançado em 1988, com a coletânea “Hip Hop Cultura de Rua”, produzido por Nasi e André Jung, da banda de Rock, Ira!. A albúm possui a participação de nomes como Thaíde,

Dj Hum, Mc Jack, Código 13, O Credo. No mesmo ano foi lançado o álbum “ O Som das Ruas”, produzido pela equipe de som Chic Show. O disco ficou marcado pela música “Rap da Abolição”, considerado o primeiro rap brasileiro, cantado por Lino Krizz e seu irmão DJ Dri.