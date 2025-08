Redação Espaço do Povo Tragédia em Santos: incêndio destrói moradias e deixa feridos em favela de palafitas

Na manhã de sexta-feira (1º), um incêndio de grandes proporções atingiu uma comunidade na Rua Caminho de São Sebastião, no bairro Rádio Clube, em Santos (SP). As chamas destruíram cerca de 100 moradias em uma área da Vila Gilda, considerada a maior favela de palafitas do Brasil. Há relatos de feridos e ao menos uma possível morte, embora os detalhes ainda não tenham sido confirmados oficialmente.

O incêndio começou por volta das 7h40 e se espalhou rapidamente pelas construções de madeira. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas, mas segue realizando o rescaldo para garantir a segurança no local. A situação mobilizou equipes de emergência e gerou grande comoção entre os moradores.

A Defesa Civil está coordenando ações para oferecer suporte às vítimas, incluindo abrigo e ajuda humanitária. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.