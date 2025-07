42 Bem Bolado anuncia parceria com a Cria Brasil para ampliar diálogos nas favelas fortalecer as potências locais

Marca se une a hub de comunicação de Paraisópolis para criar campanhas autênticas, conectadas à cultura periférica e com alto impacto social O Grupo Bem Bolado, referência nacional em soluções de tabacaria e ativismo canábico, se une com a Cria Brasil Comunicação, hub de comunicação de impacto social localizado em Paraisópolis.

O objetivo é fortalecer o vínculo da marca com as comunidades periféricas, começando por ações direcionadas à maior favela de São Paulo. Por meio da parceria, a Cria Brasil será responsável pela concepção e implementação de campanhas que traduzam os valores da Bem Bolado para a linguagem e os códigos culturais das favelas.

A proposta é construir uma comunicação legítima, de dentro para fora, que dialogue com o território e gere conexões reais com os moradores. A ação faz parte do compromisso da Bem Bolado em potencializar as favelas como territórios de criação, identidade e resistência.

Reconhecida como uma forte fomentadora cultural, a marca entende que as favelas são parte essencial do Brasil: potentes, criativas e diversas. Assim como o ativismo canábico, uma das grandes causas defendidas pela Bem Bolado, as favelas também são historicamente criminalizadas e marginalizadas.

Fabricio Penafiel

“Fazer parte das favelas não é apenas marcar presença. É construir relevância, ouvir o território e falar com verdade. A parceria com a Cria Brasil reforça nosso posicionamento como marca em atuar de forma genuína e colaborativa nesses territórios, contribuindo para a valorização da cultura periférica e para o fortalecimento de iniciativas de impacto social. ”, explica Fabricio Penafiel, sócio e diretor de marketing da Bem Bolado.

As ações incluem o uso de formatos como o OOH Social, com presença em abrigos de mototáxi, pontos de ônibus e grafites locais e uma agenda de ações até dezembro. Além de parcerias com influenciadores periféricos, que carregam autenticidade e engajamento orgânico com suas comunidades. Cada iniciativa será pensada para valorizar o cotidiano, a criatividade e a potência das favelas.

Joildo SantosDiretor de Comunicação daAgência Cria Brasil

Para Joildo Santos, CEO da Cria Brasil, a Bem Bolado acerta ao escolher um caminho de conexão verdadeira, “o futuro da comunicação passa pelas favelas, e quem entende isso chega na frente”.

A Bem Bolado entendeu que não se trata só de visibilidade, mas de legitimidade. Essa parceria mostra que é possível fazer campanhas com alto impacto cultural e retorno real quando se trabalha com quem conhece o território.” Sobre o Grupo Bem Bolado Brasil (GBB) O Grupo Bem Bolado (GBB) tem como missão oferecer todas as soluções e itens de tabacaria, incorporando o ativismo canábico em sua essência.

Formado pelas marcas Bem Bolado (referência no segmento de tabacaria e sedas), Original (focada em tabaco), BW2 (streetwear e acessórios) e GTI Isqueiros, o GBB destaca-se por integrar a identidade brasileira em todos os seus produtos.

Originário da Bem Bolado, uma das primeiras fabricantes de sedas no Brasil, que expandiu seu portfólio ao longo dos anos, oferecendo uma ampla gama de produtos. Com inovação, informação e criatividade em seu DNA, o Grupo Bem Bolado estabelece tendências no mercado nacional. Em 2019, a Bem Bolado ampliou suas operações para os EUA, Portugal, Chile e Uruguai, consolidando-se como uma das maiores empresas do segmento na América Latina.

O Grupo Bem Bolado oferece um portfólio completo que atende todas as necessidades dos consumidores, com produtos de alta qualidade que incluem papéis para fumo, dichavadores, carteiras, isqueiros, piteiras e muito mais, totalizando mais de 60 itens. Sobre o Grupo Cria Brasil Nascido e localizado dentro de Paraisópolis, o Grupo Cria Brasil é um hub de comunicação de impacto social especializado no público e linguagem de favela.

A Agência Cria Brasil é a frente de serviços de publicidade que visa conectar empreendedores da comunidade ao mercado e empresas do mercado ao público da periferia. Há também a Cria de Periferia, responsável por impulsionar uma marca própria com estampas que buscam reforçar o orgulho e histórias locais. A frente de marketing de influência está sob a gerência da Cria de Favela. Já a geração de notícias da comunidade e para a comunidade é de responsabilidade do Jornal Espaço do Povo.

O Marcas das Favelas é o responsável pelo registro e licenciamento de marcas e negócios inovadores. O Grupo Cria Brasil tem seu diferencial competitivo por usar linguagem inclusiva e desprovida de estereótipos, com fiel compromisso de valorização da produção local.

Por essa razão, o Grupo Cria Brasil destaca-se como um ponto de referência para a transformação e avanço, influenciando positivamente as 350 comunidades onde atua. Desde sua criação em 2020, o Grupo Cria Brasil já realizou mais de 100 projetos originais e participou de mais de 150.