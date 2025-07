Redação Espaço do Povo Inscrições Abertas: Concurso Destaca Luta contra Violência de Gênero

Estão abertas até o dia 12 de setembro as inscrições para o concurso “Pelo Fim da Violência contra a Mulher”, que busca incentivar produções audiovisuais engajadas na temática dos direitos das mulheres e no combate à violência de gênero.

Serão escolhidos cinco vídeos, representando cada uma das regiões do Brasil, com duração entre 10 e 30 minutos. Os autores das obras selecionadas receberão R$ 10 mil pelo licenciamento do material, promovendo não apenas reconhecimento, mas também apoio financeiro aos produtores.

Os vídeos premiados serão exibidos pela TV Câmara e outras plataformas de comunicação da Casa, ampliando o alcance das mensagens de conscientização e estimulando o debate público sobre a violência contra a mulher em diferentes contextos sociais do país.