Governo Federal anuncia R$ 4,7 bilhões para urbanização de favelas em 12 estados

O presidente Lula anunciou um investimento de R$ 4,67 bilhões em obras de urbanização para 49 favelas de 12 estados, como parte do Novo PAC Seleções 2025. O objetivo é levar infraestrutura, moradia digna e equipamentos de cultura e lazer para comunidades vulneráveis. O estado de São Paulo receberá a maior parte dos recursos: R$ 2 bilhões, sendo R$ 288 milhões destinados a Osasco, com foco nas favelas 13, do Limite e no Jardim Rochdale.

Durante o evento, Lula reforçou que o programa não tem viés político e que os recursos beneficiam cidades independentemente do partido dos prefeitos. Também foi assinada a segunda fase da reurbanização do Jardim Rochdale, com R$ 88,8 milhões voltados à construção de moradias, praças, saneamento, recuperação ambiental e ações sociais que atendem mais de 480 famílias.