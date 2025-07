Redação Espaço do Povo GR6 emplaca 8 faixas entre as 50 músicas mais ouvidas do Brasil no primeiro semestre de 2025

(Créditos: GR6 Divulgação)

A GR6, uma das maiores potências do mercado fonográfico brasileiro, conquistou um feito impressionante em 2025: 8 faixas lançadas com participações do seu casting figuraram entre as 50 mais ouvidas nas plataformas de streaming no primeiro semestre do ano, segundo levantamento divulgado pela Pró-música Brasil. O número representa 16% da lista, reforçando o protagonismo da GR6 na cena musical e a força do funk nacional no gosto popular. Com uma mistura poderosa de artistas consagrados e apostas certeiras, a GR6 provou sua habilidade em lançar sucessos que se conectam com o público. Destaque para o hit:



● 3º lugar – Fui Mlk – Nilo, DJ Di Marques & MC Paiva ZS (feat. Famouskyo)

Essas faixas não apenas lideraram as execuções, como também marcaram presença em playlists populares e redes sociais, consolidando o estilo autêntico e envolvente da GR6.

Confira a lista completa das músicas com o casting GR6 que dominaram o ranking das mais ouvidas no Brasil no primeiro semestre de 2025:



Posição Música Artísticas



➢ 3º – Fui Mlk – Nilo, DJ Di Marques & MC Paiva ZS (feat. Famouskyo)

➢ 8º – Mãe Solteira – DG e Batidão Stronda, MC Davi, J. Eskine (feat. MC G15)

➢ 18º – MTG Na Imaginação – DJ Topo & MC Livinho

➢ 25º – Penélope Charmosa 2 – Boladin 211, Dejinha & MC Rick

➢ 27º – Malvadinho – MC Luuky & DJ JB Mix

➢ 37º – 365 Dias (Vida Mansa) – MC Marks, MC Ryan SP & MC JVila (feat. MC

Bruno MS, MC Magal & Aaron Modesto)

➢ 41º – Observando Essa Salada – MC Cebezinho & DJ Yuri Pedrada

➢ 50º – Pirocada Quente – MC JVila, MC Negão Original & DJ Dael



Os dados reforçam o impacto da GR6 na indústria musical e sua habilidade em lançar hits que rapidamente se tornam parte da trilha sonora do país. Esse desempenho revela uma tendência clara: o funk continua a ser uma das vozes mais potentes da música brasileira atual. A presença da gravadora em mais de um quarto do Top 50 nacional também comprova sua sintonia com o público jovem e seu papel fundamental na renovação do gênero.