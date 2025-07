Redação Espaço do Povo IFSP abre inscrições até 4 de agosto para curso gratuito de Agente Popular de Cultura com bolsa

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em parceria com o Ministério da Cultura, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Agente Popular de Cultura. A iniciativa visa fortalecer a cultura nos territórios e valorizar as expressões culturais locais por meio da capacitação de pessoas que atuam como articuladoras culturais em suas comunidades.

Serão oferecidas 50 vagas distribuídas entre dez municípios do estado de São Paulo. O curso será realizado na modalidade a distância, com duração de cinco meses, além de um mês destinado à prática comunitária e participação em evento de encerramento. Os selecionados receberão auxílio financeiro no valor total de R$ 8.350, dividido em parcelas mensais conforme a frequência e participação nas atividades do curso.

Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos, que residam em um dos territórios contemplados e tenham atuação comprovada na área cultural. A seleção será baseada na trajetória cultural dos candidatos e nas propostas de ação para seus territórios. As inscrições vão de 21 de julho a 4 de agosto, por meio de formulário disponível online.