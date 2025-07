Redação Espaço do Povo Shopee lidera entre moradores de favelas como plataforma de e-commerce preferida, aponta pesquisa

A Shopee é a plataforma de e-commerce mais utilizada por moradores de favelas no Brasil, mesmo diante das dificuldades logísticas para a entrega de produtos. A preferência está ligada, principalmente, à forte presença da marca no setor de vestuário. O dado é do Instituto Data Favela, que ouviu 16,5 mil pessoas em comunidades espalhadas pelo país.

O Brasil possui cerca de 12,3 mil favelas, com 17 milhões de moradores e 6,6 milhões de domicílios — o que representa 8% dos lares nacionais. Esse grupo movimenta uma renda total de R$ 300 bilhões ao ano. A pesquisa revela que 60% dos moradores compram pela internet com frequência.

Entre os produtos mais procurados, o vestuário lidera as intenções de compra para os próximos seis meses (70%), seguido por perfumes (60%) e itens de beleza (51%). O Mercado Livre aparece como a segunda plataforma mais usada, mostrando o crescimento do consumo digital nas periferias.