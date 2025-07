Redação Espaço do Povo Favelivro alcança 50 bibliotecas e fortalece a cultura nas comunidades do Rio

O projeto Favelivro, criado por dois amigos e mantido por doações e trabalho voluntário, está prestes a atingir uma marca importante: 50 bibliotecas comunitárias implantadas em favelas do Rio de Janeiro. Em cinco anos, o projeto já alcançou diferentes regiões da cidade, da Zona Oeste à Zona Sul, e também chegou à Baixada Fluminense e áreas da Região Metropolitana.

A 49ª unidade será inaugurada em Marechal Hermes no dia 17 de maio, com a atriz Patrícia Pillar como madrinha. Já a 50ª será aberta em junho, em Madureira, e receberá o nome do jornalista Edimilson Ávila. As bibliotecas são instaladas em locais sugeridos pelos moradores, como sedes de projetos sociais, igrejas ou até garagens, e cada espaço começa com pelo menos 500 livros doados.

Mais do que um acervo, as bibliotecas representam um esforço coletivo pela valorização da leitura e da educação nas comunidades. Os nomes dos espaços e seus padrinhos ajudam a conectar o projeto com a cultura e a mídia, reforçando o impacto social e simbólico da iniciativa nas favelas.