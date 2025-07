Redação Espaço do Povo Favela Gaming distribuirá 5 mil bolsas para jovens periféricos com apoio da Petrobras

O projeto Favela Gaming vai conceder 5 mil bolsas de estudo e oferecer mais de 120 aulas gratuitas sobre carreiras no universo dos games em 2025. Com apoio da Petrobras, a iniciativa já iniciou uma tour por comunidades de São Paulo e Rio de Janeiro com um laboratório móvel, promovendo eventos com foco em tecnologia e inclusão digital.

As primeiras paradas ocorrem em São Paulo, nos bairros da Brasilândia e Osasco, e seguem para o Rio de Janeiro em agosto. A ação é realizada em parceria com YouTube Gaming, Gerando Falcões e Final Level Co., e já envolveu milhares de jovens em torneios e ações formativas.

Com foco em inclusão social e geração de oportunidades, o Favela Gaming atua em três frentes: torneios competitivos, capacitação profissional e atividades socioculturais. A meta do projeto é impactar mais de 16 mil jovens em capitais brasileiras, fortalecendo a presença periférica no mercado de games.